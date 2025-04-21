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Тренеры рассказали, когда делать кардио — до или после силовых

Pravda.Ru: кардио можно выполнять после силовых для увеличения мышц
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David Herraez Calzada/Shutterstock/FOTODOM

Кардиотренировки можно выполнять до и после силовых в зависимости от цели. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Так, если хочется увеличить силу или мышечную массу, эксперты советуют начать с силовых упражнений.

«И наоборот, если вы хотите похудеть, повысить выносливость или подготовиться к бегу или велоспорту, возможно, имеет смысл начать с кардионагрузок, поскольку силовые тренировки могут помочь улучшить аэробные возможности», — отметили в сообщении.

Соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова рассказала газете «Известия», что главной ошибкой начинающих спортсменов является попытка сразу заниматься интенсивно и часто, что быстро приводит к отказу от спорта. По ее словам, тренироваться стоит по заранее спланированному графику, уделяя внимание регулярности, а не интенсивности.

Тренеры уточнили, что фитнес-программа должна включать как кардионагрузки, так и силовые нагрузки.

Преподаватель физкультуры и специалист по спортивному питанию Кау Саад до этого говорил, что отсутствие разминки является одной из самых главных ошибок при выполнении кардиотренировок.

Ранее тренеры рассказали о пользе сочетания кардио и силовых тренировок.

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