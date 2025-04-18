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Тренеры рассказали о пользе сочетания кардио и силовых тренировок

Pravda.Ru: кардио и силовые тренировки укрепят мышечный тонус
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Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

Сочетание кардио и силовых тренировок поможет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и мышечный тонус. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Взрослым рекомендуется выполнять аэробную активность около 150–300 минут в неделю при умеренной интенсивности или 75–150 минут — при умеренной или высокой интенсивности. Силовые тренировки должны присутствовать два раза в неделю.

«Полная и сбалансированная фитнес-программа должна включать оба компонента. Добавление аэробных упражнений к программе поднятия тяжестей может повысить выносливость, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и общий объем работы, выполняемой во время тренировки», — добавили в сообщении.

Преподаватель физкультуры и специалист по спортивному питанию Кау Саад до этого говорил, что отсутствие разминки является одной из самых главных ошибок при выполнении кардиотренировок. Кроме того, во время тренировок рекомендуется изменять интенсивность движений. К ошибкам эксперт также отнес неправильное использование оборудования, перебор с нагрузкой и неправильное питье воды.

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