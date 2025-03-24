Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Специалист назвал главные ошибки при выполнении кардиотренировок

Специалист Саад: перед кардиотренировками важно делать разминку
close
Pexels

Отсутствие разминки является одной из самых главных ошибок при выполнении кардиотренировок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на преподавателя физкультуры и специалиста по спортивному питанию Кау Саада.

Кроме того, во время тренировок рекомендуется изменять интенсивность движений. К ошибкам эксперт также отнес неправильное использование оборудования, перебор с нагрузкой и неправильное питье воды.

«Недостаток жидкости может привести к ранней утомляемости, снижению работоспособности, мышечным судорогам, головокружению и даже более серьезным и тяжелым осложнениям, таким как тепловой удар», — добавили в сообщении.

Эксперт отметил, что правильное выполнение «кардио» поможет улучшить работу сердечной мышцы, легких и кровеносной системы.

Автор блога ОК про спортивную нутрициологию Полина Гром до этого рассказала «Газете.Ru», что питание играет ключевую роль в достижении максимальной эффективности от кардиотренировок. Правильный выбор продуктов до и после занятий спортом помогает увеличить выносливость, ускоряет восстановление и способствует общему улучшению физической формы.

Ранее врач раскрыла, как мужчине сохранить молодость после 40 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами