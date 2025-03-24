Специалист назвал главные ошибки при выполнении кардиотренировок

Отсутствие разминки является одной из самых главных ошибок при выполнении кардиотренировок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на преподавателя физкультуры и специалиста по спортивному питанию Кау Саада.

Кроме того, во время тренировок рекомендуется изменять интенсивность движений. К ошибкам эксперт также отнес неправильное использование оборудования, перебор с нагрузкой и неправильное питье воды.

«Недостаток жидкости может привести к ранней утомляемости, снижению работоспособности, мышечным судорогам, головокружению и даже более серьезным и тяжелым осложнениям, таким как тепловой удар», — добавили в сообщении.

Эксперт отметил, что правильное выполнение «кардио» поможет улучшить работу сердечной мышцы, легких и кровеносной системы.

Автор блога ОК про спортивную нутрициологию Полина Гром до этого рассказала «Газете.Ru», что питание играет ключевую роль в достижении максимальной эффективности от кардиотренировок. Правильный выбор продуктов до и после занятий спортом помогает увеличить выносливость, ускоряет восстановление и способствует общему улучшению физической формы.

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