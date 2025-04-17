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Пользователи электросамокатов не смогут быстро ездить по тротуарам

В России снизили максимальную скорость самокатов на тротуарах до 20 км/ч
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Shutterstock

В России сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов (СИМ) на тротуарах до 20 км/ч. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах Яндекс Go, «МТС Юрент» и Whoosh.

«С 17 апреля лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга в России снижается до 20 км/ч. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость (СИМ) по правилам дорожного движения. Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона», – сказали в компаниях.

Отмечается, что IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч.

4 апреля два источника в Госдуме сообщили, что российские власти рассматривают возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Биометрию предлагается ввести в качестве меры повышения безопасности. Отмечается, что она будет обязательной для катания с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 км/ч, а для катания на скорости с малым риском данные не понадобятся.

Эксперимент по введению этой инициативы предлагается ввести на территории Москвы в 2026 году с начала сезона электросамокатов.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Москве появилась самокатная лжеполиция. В публикации говорится, что неизвестный остановил 17-летних подростков и пригрозил им штрафом за то, что они якобы игнорировали требования остановиться. В итоге молодой человек перевел мошеннику 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить правила для электросамокатов.

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