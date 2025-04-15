Москвич на электросамокате проехал на огромной скорости по дорогам и попал на видео

В Москве мужчина ехал по дорогам на электросамокате со скоростью более 100 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Проспект Генерала Дорохова на самокате 100+ км/ч», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина едет на электросамокате на большой скорости по проезжей части, при этом рядом с ним проезжают машины.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Lexus сбил шестиклассника. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок переходит дорогу, в этот момент его сбивает автомобиль, который сразу же уезжает. На записи также видно, как ребенок встал с проезжей части и начал хромать.

По информации источника, школьник переходил дорогу к учреждению. Водитель не заметил шестиклассника. По словам местных жителей, они два года пытаются добиться установки пешеходного перехода в данном месте. Также сообщается, что ближайший переход находится в районе километра.

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