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В Якутии на закрытых переправах две машины ушли под лед

В Якутии два автомобиля провалились под лед
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Служба спасения Якутии

В Якутии два водителя едва не провалились под лед, пытаясь пересечь водоем. Об этом сообщает служба спасения региона.

В первом случае два взрослых и один ребенок после того, как автомобиль начал погружаться в воду, смогли выбраться на крышу транспортного средства. О ситуации сообщили спасателям, но, когда они были в пути, вызов отменили, так как в помощи люди уже не нуждались.

Второй случай произошел на переправе Булус. Водитель смог выйти из автомобиля до того, как он полностью ушел под воду.

«Машину вытащили с помощью лебедки, эвакуировали пострадавшего», – сообщается в публикации.

В службе спасения напомнили, что не стоит пользоваться закрытыми переправами. За выезд на лед в таком случае водитель может получить штраф.

До этого в Приморье под воду ушел автомобиль. На кадрах с места инцидента видно, как машина наполовину погрузилась в водоем, пока рыбак-пенсионер пытается выбраться из нее.

Ранее в Ленобласти рыбак ушел под воду после рыбалки.

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