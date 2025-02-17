Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером

В Приморье на видео попало, как пенсионер выбирался из уходящего под лед авто

В Приморском крае, в поселке Тавричанка, автомобиль ушел под воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Есть неизменные вещи, происходящие у нас в крае практически ежедневно: нападения тигров и тонущие рыбаки, которые готовы отдать даже свою жизнь за навагу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль наполовину погрузился под воду. Из машины пытается выбраться пенсионер. Приморец открывает дверь, а другой мужчина помогает ему выйти. При этом пенсионер падает на лед и отползает дальше от тонущего автомобиля.

До этого сообщалось, что на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток на въезде в столицу Дальнего Востока произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Движение на участке осуществляется по одной полосе. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее житель Владивостока протаранил авто возле клуба и ограбил его пассажирку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами