На видео попало, как автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером

В Приморье на видео попало, как пенсионер выбирался из уходящего под лед авто

В Приморском крае, в поселке Тавричанка, автомобиль ушел под воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Есть неизменные вещи, происходящие у нас в крае практически ежедневно: нападения тигров и тонущие рыбаки, которые готовы отдать даже свою жизнь за навагу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль наполовину погрузился под воду. Из машины пытается выбраться пенсионер. Приморец открывает дверь, а другой мужчина помогает ему выйти. При этом пенсионер падает на лед и отползает дальше от тонущего автомобиля.

До этого сообщалось, что на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток на въезде в столицу Дальнего Востока произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Движение на участке осуществляется по одной полосе. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее житель Владивостока протаранил авто возле клуба и ограбил его пассажирку.