Россиянам рассказали, какие действия помогут справиться со стрессом

Физическая активность, например, прогулки или занятия спортом, помогут справиться со стрессом. Об этом kp.ru рассказала профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева.

Кроме того, можно заниматься творческой деятельностью или общаться с близкими. Еще один вариант — заземлиться, то есть отдохнуть на природе, добавила эксперт. Если мысли о пережитом стрессовом событии преследуют человека и мешают заниматься обычной повседневной деятельностью, лучше обратиться к специалисту.

«В норме реакция на событие угасает, мы со временем возвращаемся в состояние, в котором были до него. Но бывает, что проходит месяц, три, шесть, а человек постоянно будто заново переживает случившееся. У него ухудшается самочувствие, его преследуют кошмары, навязчивые мысли. Это говорит о том, что развивается посттравматическое стрессовое расстройство, и нужно обратиться за помощью как можно скорее, чтобы оно не закрепилось», — подчеркнула Киселева.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что даже грустная музыка может помочь при стрессе и тревоге. По ее словам, прослушивание спокойных мелодий помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Ранее врач рассказала, что стресс может испортить зубы.