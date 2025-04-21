Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие действия помогут справиться со стрессом

Профессор Киселева: общение и творчество помогут справиться со стрессом
close
TShaKopy/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность, например, прогулки или занятия спортом, помогут справиться со стрессом. Об этом kp.ru рассказала профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева.

Кроме того, можно заниматься творческой деятельностью или общаться с близкими. Еще один вариант — заземлиться, то есть отдохнуть на природе, добавила эксперт. Если мысли о пережитом стрессовом событии преследуют человека и мешают заниматься обычной повседневной деятельностью, лучше обратиться к специалисту.

«В норме реакция на событие угасает, мы со временем возвращаемся в состояние, в котором были до него. Но бывает, что проходит месяц, три, шесть, а человек постоянно будто заново переживает случившееся. У него ухудшается самочувствие, его преследуют кошмары, навязчивые мысли. Это говорит о том, что развивается посттравматическое стрессовое расстройство, и нужно обратиться за помощью как можно скорее, чтобы оно не закрепилось», — подчеркнула Киселева.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что даже грустная музыка может помочь при стрессе и тревоге. По ее словам, прослушивание спокойных мелодий помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Ранее врач рассказала, что стресс может испортить зубы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами