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Россиянам рассказали, как музыка влияет на психическое состояние

Невролог Демьяновская: даже грустная музыка помогает при стрессе
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Даже грустная музыка может помочь при стрессе и тревоге. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, прослушивание спокойных мелодий помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.

«Дело в том, что звуковые волны определенной частоты активируют области мозга, отвечающие за эмоции, память и внимание, а также способствуют выработке дофамина — нейромедиатора, который вызывает чувство удовольствия», — пояснила специалист.

Людям с повышенной тревожностью она посоветовала слушать расслабляющую музыку полчаса-час каждый день. При этом необязательно откладывать дела — мелодия может играть фоном.

До этого Демьяновская говорила, что спокойную музыку полезно слушать перед сном, особенно если есть трудности с засыпанием.

Во время активности, по ее словам, полезна энергичная музыка, поскольку она ускоряет пульс, помогает справляться с физической нагрузкой и повышает мотивацию.

Ранее врач рассказала, как долго можно слушать музыку маленьким детям.

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