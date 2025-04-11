Россиянам рассказали, как музыка влияет на психическое состояние

Даже грустная музыка может помочь при стрессе и тревоге. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, прослушивание спокойных мелодий помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.

«Дело в том, что звуковые волны определенной частоты активируют области мозга, отвечающие за эмоции, память и внимание, а также способствуют выработке дофамина — нейромедиатора, который вызывает чувство удовольствия», — пояснила специалист.

Людям с повышенной тревожностью она посоветовала слушать расслабляющую музыку полчаса-час каждый день. При этом необязательно откладывать дела — мелодия может играть фоном.

До этого Демьяновская говорила, что спокойную музыку полезно слушать перед сном, особенно если есть трудности с засыпанием.

Во время активности, по ее словам, полезна энергичная музыка, поскольку она ускоряет пульс, помогает справляться с физической нагрузкой и повышает мотивацию.

Ранее врач рассказала, как долго можно слушать музыку маленьким детям.