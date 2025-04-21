Стресс может испортить зубы, предупредили россиян

Хронический стресс оказывает негативное влияние на все органы и системы организма, в том числе на здоровье зубов, вплоть до их разрушения. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил стоматолог-ортопед «СМ-Стоматология», к.м.н. Павел Колесов.

Как объяснил врач, основным фактором стресса является выработка специфических гормонов кортизола и адреналина. Адреналин, вырабатывающийся в стрессовых ситуациях в избытке, ведет к стимуляции нервных волокон и оказывает трофическое действие на жевательные мышцы. Это, в свою очередь, увеличивает их функциональную способность и силу сжатия.

«Наверное, вы видели в кино, как в стрессовой ситуации у главного героя играют жевательные мышцы. В этот момент зубы получают чрезмерную нагрузку, что ведет к появлению микротрещин и сколов в эмали зубов. Также адреналин вызывает спазм периферических сосудов, что нарушает трофику (питание) тканей, включая пульпу и слизистую оболочку полости рта, а также снижается выделение слюны и десневой жидкости», — добавил Колесов.

Слюна, в свою очередь, является буферным раствором, нейтрализующим действие кислот, которые содержатся в продуктах питания (например, цитрусовые фрукты и соки) и выделяются в процессе жизнедеятельности бактерий (микробная бляшка и налет на языке и зубах). Кислоты, вступая во взаимодействие с кальцием в эмали зубов, делают ее более пористой. А это способствует появлению большей поверхности для фиксации бактерий. При этом из-за недостатка слюны восполнить микроэлементы эмали и нейтрализовать действие патогенов не удается.

«Кроме того, хронический недостаток питания (трофики) тканей, вызванный стрессом и спазмом сосудов, ведет к деградации и изменению структуры тканей (истончению слизистой, убыли и перестроению костной ткани, нарушению структуры эмали), а также снижению барьерной функции слизистой. Все это в комплексе может негативно сказаться на состоянии зубочелюстной системы. Чаще всего это проявляется в виде оголения корней (рецессии) и появлении болезненных высыпаний на слизистой полости рта (различные виды стоматитов и глосситов)», — продолжил стоматолог.

Также он обратил внимание, что в стрессовых ситуациях человек часто недосыпает, и качество сна значительно падает. А количество гормонов, выделенных за день, и перевозбужденная нервная система ведут к тоническим спазмам мышц. В жевательной системе это проявляется в виде такого заболевания, как бруксизм — скрежетание или сильное сжатие зубов во сне. Бруксизм способствует стиранию зубной эмали, обнажая дентин, дает чрезмерную нагрузку на ткани пародонта и даже может привести к перелому зуба.

«Кроме того, находясь постоянно в стрессе, человек часто забывает о важности таких рядовых процедур, как тщательная и правильная гигиена полости рта. А посещение стоматолога уходит на второй план. И это, конечно, тоже не лучшим образом отражается на здоровье зубов», — подчеркнул специалист.

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