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Администрация Трампа сократит финансирование Гарварда еще на $1 млрд

WSJ: власти США хотят лишить Гарвард финансирования на еще $1 млрд
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Alex Brandon/AP

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить государственное финансирование Гарвардского университета на $1 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Причиной стало нежелание вуза вносить изменения в кадровую и образовательную политику. Издание уточняет, что сокращение затронет гранты на исследования в сфере здравоохранения. Ранее стороны уже сталкивались из-за разногласий по вопросам управления и академических стандартов.

«Администрация Трампа пришла в ярость из-за позиции Гарварда. Это не просто спор — это сигнал другим университетам», — отмечает издание.

15 апреля Дональд Трамп написал, что властям, возможно, стоит лишить Гарвардский университет безналогового статуса.

Позже администрация Дональда Трампа направила Гарвардскому университету запрос о предоставлении данных обо всех иностранных пожертвованиях, грантах и контрактах за последнее десятилетие.

Ранее сообщалось, что МВД США могло направить скандальное письмо в Гарвард по ошибке.

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