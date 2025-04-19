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Эксперт рассказал, в каких отраслях востребованы пенсионеры

«Прайм»: пенсионеры востребованы в медицине, образовании и науке
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

На современном российском рынке труда пенсионеры востребованы в медицине, образовании и науке, то есть в отраслях, требующих высокой компетентности. Об этом рассказал агентству «Прайм» член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

«К примеру, первичное звено здравоохранения: поликлиники, амбулаторные приемы, приемные покои больниц. Конкуренции здесь нет, зарплаты скромные, а квалификация нужна высокая», — пояснил он.

Активист отметил, что на амбулаторный прием охотно примут опытных хирургов, которые уже не могут постоянно работать в операционной из-за возраста.

По его словам, пенсионеров охотно берут на работу в тех отраслях, где система образования не справляется с подготовкой достаточного количества квалифицированных кадров. При этом он выразил убежденность в том, что в юридической, финансовой и инженерной сферах, а также в сельском хозяйстве пожилые работники могут оставаться востребованными и продолжить карьерный рост при условии наличия крепкого здоровья.

До этого стало известно, что в РФ 6,1 млн пенсионеров получают доплату к пенсии до уровня ПМП.

Ранее в Башкирии пенсионеры полгода получали пенсию фальшивыми деньгами.

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