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Пожарные ликвидировали открытое горение на острове в Астрахани

Открытое горение на острове Городской в Астрахани ликвидировано
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Сергей Аверин/РИА Новости

Астраханские сотрудники МЧС успешно завершили работы по ликвидации крупного ландшафтного пожара на острове Городской. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«В 22:05 (21:05 мск) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве.

Возгорание, как сообщалось, распространилось на площади 1,5 тысячи метров. В 21:34 (20:34 мск) пожар был локализован.

Отмечается, что в тушении пожара участвовали пять единиц техники и 17 сотрудников МЧС России.

Накануне в Ставропольском крае вспыхнул пожар на склоне горы Бештау со стороны Лермонтова. Позже возгорание было полностью ликвидировано. До этого сухая трава загорелась на горе Бештау 1 апреля. В ликвидации возгорания принимали участие семь пожарных при поддержке двух единиц специальной техники.

Ранее в Кузьминском лесопарке Москвы произошел ландшафтный пожар.

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