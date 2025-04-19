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Пожарные потушили возгорание на горе Бештау на Ставрополье

Возгорание на горе Бештау в Ставропольском крае ликвидировано
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пожар, вспыхнувший на склоне горы Бештау со стороны Лермонтова (Ставропольский край) в субботу, 19 апреля, полностью ликвидирован. Об этом сообщила глава города Елена Кобзева в своем Telegram-канале.

Тушением занимались сотрудники Регионального поисково-спасательного отряда, пожарных частей, аварийно-спасательной службы, лесхоза.

«20:47 Возгорание ликвидировано!» — написала градоначальник, добавив, что в результате возгорания никто не пострадал.

До этого Кобзева сообщила, что площадь пожара на Бештау составила 1 тысячу кв. м.

1 апреля в Лермонтове Ставропольского края загорелась сухая трава на горе Бештау. В ликвидации возгорания принимали участие семь пожарных при поддержке двух единиц специальной техники.

Гора Бештау, высочайший лакколит Кавказских Минеральных Вод (1401 м), представляет собой уникальный памятник природы. Ее основание достигает около 8 км в диаметре. На склонах горы произрастают реликтовые растения и деревья. Бештау расположена в окружении таких населенных пунктов, как Пятигорск, Лермонтов, Железноводск и поселок Иноземцев, и входит в состав Бештаугорского природного заказника.

Ранее в Кузьминском лесопарке Москвы произошел ландшафтный пожар.

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