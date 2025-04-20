Защита сообщила о фальсификациях в деле о вымогательстве у топ-менеджеров

«Ъ»: фигурант дела о вымогательстве у топ-менеджеров не знал, в чем его обвиняют

В суд поступило уголовное дело о вымогательстве более 23,5 млн рублей у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и основателя компании Yota Альберта Авдоляна. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Обвиняемый по данному делу журналист Эдуард Щуренков полностью признал вину за совершенное преступление. Его возможный сообщник, бизнесмен Антон Сафонов, отверг все обвинения. Более того, адвокаты Сафонова заявили, что обвинительное заключение было сфальсифицировано, из-за чего его объем увеличился почти в три раза по мере расследования.

Защита также отметила, что Сафонов последние шесть месяцев был лишен доступа к информации о том, в чем именно его обвиняют, и не имел возможности защищаться от новых обвинений.

Как стало известно «Ъ», Московская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Антона Сафонова, генерального директора компаний «Диджитал Софт» и «Диджитал Репутейшн», и журналиста Эдуарда Щуренкова. Оба обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 163 УК РФ), что грозит им длительными сроками лишения свободы – от 7 до 15 лет.

Сегодня дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила не признала своей вины в деле о вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева.

Ранее Госдуме рассказали о методе тройного вымогательства.