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В Госдуме рассказали о методе тройного вымогательства

Депутат Немкин: киберпреступники стали использовать двойные и тройные атаки
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Киберпреступники стали усиливать давление на жертв с помощью методов двойного и тройного вымогательства. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Киберпреступники активно используют методы двойного и тройного вымогательства, когда помимо шифрования данных они крадут информацию и угрожают ее публикацией, либо начинают DDoS-атаки на жертву, чтобы усилить давление», — рассказал он.

По словам депутата, шантаж раскрытием конфиденциальной или коммерческой информации является рабочим методом давления из-за связанных с утечками репутационных и юридических рисков для компаний.

Также Немкин рассказал о появлении платформ, помогающих хакерам запускать атаки за долю прибыли. По его словам, эволюция кибератак препятствует эффективной борьбе с ними.

«Злоумышленники могут одновременно шифровать данные, красть информацию и атаковать доступность сервисов, что делает такие атаки крайне разрушительными. Сочетание этих методов вынуждает многие организации платить выкуп, даже если у них есть надежные резервные копии данных», — подчеркнул он.

Для борьбы с атаками депутат посоветовал использовать комплексный подход, включающий создание резервных копий, постоянный мониторинг сетевой активности, обновление программного обеспечения и обучение сотрудников для снижения влияния человеческого фактора.

Ранее исследование киберэкспертов спровоцировало рост числа хакерских атак в России.

Ранее россиян предупредили о масштабной волне кибератак с дипфейками.

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