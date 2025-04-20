В Москве выявили аферу с подделкой инструментов для производства самолетов «Ил»

Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина/РИА Новости

Московская компания «Бамгрупп» оказалась в центре крупного скандала, связанного с поставками контрафактной продукции на Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО). Компания поставляла китайские инструменты, выдавая их за французские, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что инструменты предназначались для нужд ПАО «Ил», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Обман раскрыли сотрудники ФСБ и МВД.

Следствие предполагает, что «Бамгрупп» поставляла инструменты с логотипом французской компании Tivoly, которые были закуплены оптом в Китае по цене металлолома.

Издание уточняет, что поставленные инструменты часто выходили из строя. Тем не менее, в ОАК заверили, что инцидент не оказал негативного влияния на качество продукции, так как все некачественные материалы были исключены из производственного процесса.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предполагаемая сумма ущерба может составлять десятки или даже сотни миллионов рублей.

На прошлой неделе заместителю главы Минобороны РФ Дмитрию Булгакову продлили арест. Его обвиняют в мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков.

Ранее дело о мошенничестве возбудили против экс-сотрудника Минобороны за действия при выполнении госзаказа.