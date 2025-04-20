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108-летний британец раскрыл секрет долголетия

108-летний британец рассказал, как нужно надевать брюки, что бы прожить дольше
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Jam Press/Sanctuary Care

Сто восьмой день рождения отпраздновал Фрэнк Честер, британский долгожитель, занимающий шестое место в списке старейших жителей Великобритании. В интервью изданию What он поделился необычным секретом долголетия.

Честер, родившийся 10 апреля 1917 года, рассказал, что всегда надевал брюки сидя. Именно это, якобы, позволило прожить ему такую длинную жизнь.

«Я всегда надеваю брюки сидя. Если бы я делал это стоя, то упал бы», — пошутил британец.

Ветеран Второй мировой войны, Честер, служил на корвете HMS Honeysuckle, который занимался защитой подлодок и конвоев. После войны он обосновался в Уолсолле, графство Уэст-Мидлендс, где встретил свою будущую супругу Лили, актрису, с которой они прожили долгую и счастливую жизнь.

«Лили – лучшее, что случалось со мной», — подчеркнул долгожитель.

До этого житель британского города Стокпорт Лесли Гринхаф заявил, что его 30-летняя кошка Милли — самая старая в мире. По словам 70-летнего мужчины, секрет долголетия его питомца заключается в том, что Милли спит до полудня, питается лососем и креветками, пьет минеральную воду, а также любит «объятия на диване».

Ранее биохимик назвал три главных принципа долголетия.

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