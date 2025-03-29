Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хозяин «самой старой кошки в мире» раскрыл секрет ее долголетия

Хозяин назвал секретом долголетия 30-летней кошки из Британии объятия на диване
close
SWNS

Житель британского города Стокпорт Лесли Гринхаф утверждает, что его 30-летняя кошка Милли — самая старая в мире. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам 70-летнего хозяина, секрет долголетия его питомца заключается в том, что Милли спит до полудня, питается лососем и креветками и пьет бутилированную природную минеральную воду, а еще любит «объятия на диване». Он также отметил, что кошка осторожная и застенчивая.

«На протяжении многих лет Милли подвергалась издевательствам со стороны других кошек по соседству, поэтому она перестала выходить на улицу и стала больше похожей на домашнюю кошку», — сказал британец.

По словам Гринхафа, его черепаховая кошка родилась в 1995 году. Первой ее владелицей была супруга британца — она взяла Милли к себе, когда той было три месяца. В честь юбилея кошки хозяин заказал праздничный торт с фото именинницы. Он признался, что его цель — чтобы Милли занесли в Книгу рекордов Гиннесcа, однако он не может подтвердить ее возраст.

Как уточняет газета, Милли считается пожилой кошкой: в среднем эти питомцы живут от 13 до 20 лет. Самой старой кошкой в ​​мире является Крим Пафф из Остина, штат Техас. Он родился 3 августа 1967 года и прожил 38 лет и три дня.

28 марта стало известно, что двухлетний серебристый мэйн-кун по кличке Пагсли попал в Книгу рекордов Гиннесcа за самый длинный в мире хвост — 18,5 дюйма (около 47 см).

Ранее «самая уродливая собака Британии» выиграла собачий «Оскар».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами