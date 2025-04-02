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Биохимик назвал три главных принципа долголетия

HuffPost: процесс старения могут замедлять три фактора
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SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

По мнению нобелевского лауреата по химии (2009 год) Венкатрамана Рамакришнана, сбалансированное питание, регулярная физическая активность и качественный сон сохраняют молодость эффективнее биологически активных добавок и омолаживающих процедур. Об этом сообщает издание HuffPost.

Ученый отметил, что современные исследования подтверждают влияние этих факторов на продолжительность жизни. Так, здоровый рацион, включающий овощи, фрукты и полезные жиры, замедляет процессы старения на клеточном уровне, тогда как употребление обработанных продуктов, напротив, ускоряет их.

Физическая активность не только укрепляет сердечно-сосудистую систему, но и снижает риск хронических заболеваний. Особенно эффективны умеренные тренировки в сочетании с приемом витаминов D и омега-3, отмечают ученые.

Еще одним важным элементом долгой и здоровой жизни является качественный сон. Недостаток отдыха ухудшает когнитивные функции и ослабляет иммунитет, тогда как полноценный сон продолжительностью семь-девять часов способствует восстановлению организма.

Рамакришнан подчеркнул, что в исследованиях уже давно изучаются не только отдельные заболевания, но и сам процесс старения. Ученые продолжают разрабатывать стратегии его замедления, а основные рекомендации остаются неизменными: правильное питание, спорт и сон.

Ранее ученые выяснили, что длительная медитация замедляет старение.

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