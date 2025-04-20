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Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Россельхознадзор на следующей неделе проверит производителей бананов в Эквадоре
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Depositphotos

Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе, инспекция начнется 21 апреля. Об этом РИА Новости заявил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.

По его словам, инспекция должна продлиться до 28 апреля. Ведомство планирует проверить все процессы, которые связаны с сертификацией экспорта бананов в Россию.

Саласар добавил, что Россельхознадзор решил включить в проверку вопросы, которые связаны с пестицидами.

Он подчеркнул, что поставки бананов в Россию подвергаются усиленному контролю со стороны эквадорских производителей и экспортеров.

До этого сообщалось, что регулярное употребление зеленых бананов может значительно снизить риск развития колоректального рака. По словам испанского врача Уильяма Ариаса, зеленые бананы богаты резистентным крахмалом — особым типом углевода, который не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстый, где действует как пребиотик.

Ранее врач заявила, что пожилым людям не стоит есть бананы.

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