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Названо неожиданное полезное свойство зеленых бананов

El Espanol: зеленые бананы защищают от рака кишечника
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Shamils/Shutterstock/FOTODOM

По словам испанского врача Уильяма Ариаса, регулярное употребление зеленых бананов может значительно снизить риск развития колоректального рака. Его слова приводит издание El Espanol.

По словам специалиста, зеленые бананы богаты резистентным крахмалом — особым типом углевода, который не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстый, где действует как пребиотик. Это способствует нормализации кишечной микрофлоры и выработке короткоцепочечных жирных кислот, защищающих клетки от воспалений и злокачественных изменений.

Ариас подчеркнул, что зеленые бананы полезны не только для профилактики рака. Они также помогают снижать уровень холестерина, предотвращать развитие сахарного диабета второго типа и бороться с ожирением. В то же время он отметил, что зрелые бананы не обладают тем же эффектом и не обеспечивают аналогичной пользы для здоровья кишечника.

Дело в том, что слегка «недозрелые» бананы содержат меньше сахара и калорий, чем полностью спелые, при этом содержание полезных пищевых волокон в них остается высоким.

Ранее были названы продукты, нормализующие уровень сахара в крови при преддиабете.

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