Стали известны дата и место прощания с директором группы «На-На»

Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится в Москве 23 апреля. Об этом сообщил музыкальный коллектив в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Артисты уточнили, что траурная церемония пройдет в зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, 25. Проститься с Фроликовым можно с 12:00 до 13:30 мск.

Об уходе 76-летнего Виталия Фроликова, который был директором группы «На-На» более 30 лет, стало известно 20 апреля. По данным Telegram-канала SHOT, накануне ему делали плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент оно перестало биться.

16 апреля в возрасте 74 лет не стало известного актера и режиссера дубляжа Владимира Герасимова. За свою творческую деятельность Герасимов озвучил более 300 ролей. В частности, он «подарил» свой голос голивудским актерам — Брюсу Уиллису и Джону Траволте.

Ранее не стало заслуженной артистки РФ Елизаветы Зимы.