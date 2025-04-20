Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны дата и место прощания с директором группы «На-На»

Прощание с директором группы «На-На» Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве
close
Группа НА-НА/VK

Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится в Москве 23 апреля. Об этом сообщил музыкальный коллектив в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Артисты уточнили, что траурная церемония пройдет в зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, 25. Проститься с Фроликовым можно с 12:00 до 13:30 мск.

Об уходе 76-летнего Виталия Фроликова, который был директором группы «На-На» более 30 лет, стало известно 20 апреля. По данным Telegram-канала SHOT, накануне ему делали плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент оно перестало биться.

16 апреля в возрасте 74 лет не стало известного актера и режиссера дубляжа Владимира Герасимова. За свою творческую деятельность Герасимов озвучил более 300 ролей. В частности, он «подарил» свой голос голивудским актерам — Брюсу Уиллису и Джону Траволте.

Ранее не стало заслуженной артистки РФ Елизаветы Зимы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами