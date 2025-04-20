Умер директор группы «На-На»

Ушел из жизни директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов. Об этом сообщается на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы», — говорится в сообщении.

Причины его смерти неизвестны.

Фроликов был директором группы порядка 30 лет. Артисты пообещали сообщить дату и места прощания с ним позже.

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12 апреля стало известно, что кинокритик Юрий Гладильщиков скончался в возрасте 63 лет. Он окончил МГУ им. Ломоносова, затем вел передачу «Кинопанорама» и на протяжении более 30 лет писал статьи о кино и киноискусстве. За заслуги перед кинематографом Гладильщиков получил почетную медаль Каннского фестиваля.

Ранее умер актер из «Солнечного удара» Михалкова Владимир Алферов.