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Умер директор группы «На-На»

Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов
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Shutterstock

Ушел из жизни директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов. Об этом сообщается на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы», — говорится в сообщении.

Причины его смерти неизвестны.

Фроликов был директором группы порядка 30 лет. Артисты пообещали сообщить дату и места прощания с ним позже.

Тремя днями ранее сообщалось, что в возрасте 74 лет скончался известный актер и режиссер дубляжа — Владимир Герасимов. Герасимов за свою карьеру озвучил более 300 ролей. В частности он озвучивал американских актеров — Брюса Уиллиса, а также Джона Траволту.

12 апреля стало известно, что кинокритик Юрий Гладильщиков скончался в возрасте 63 лет. Он окончил МГУ им. Ломоносова, затем вел передачу «Кинопанорама» и на протяжении более 30 лет писал статьи о кино и киноискусстве. За заслуги перед кинематографом Гладильщиков получил почетную медаль Каннского фестиваля.

Ранее умер актер из «Солнечного удара» Михалкова Владимир Алферов.

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