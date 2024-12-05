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Путин заявил, что солдаты СВО «носят на сердце» письма от граждан

Путин: военные в зоне СВО «носят на сердце» письма от россиян

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Военнослужащие российской армии «носят на сердце» письма от россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к зрителям форума гражданского участия «Мы вместе», передает ТАСС.

«Очень важно, что вы поднимаете и такой пласт, как отношение общества, в том числе и самых маленьких наших граждан, на моральную поддержку наших ребят. Вот эти более чем 3 миллиона писем, которые направляются в зону боевых действий, вы же знаете это — солдаты на сердце носят», — заявил он.

По словам российского лидера, он смотрел видео, которые отправляют дети в поддержку солдат СВО. Путин отметил, что оттуда постоянно приходит обратная связь.

5 декабря в День добровольца стартовал Международный форум гражданского участия «Мы вместе». Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил главам российских регионов отказаться от новогодних фейерверков и направить выделенные средства на поддержку участников СВО.

Ранее ветеран ВОВ стал волонтером в зоне СВО.

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