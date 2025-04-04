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В Петербурге на помойке нашли уникальные газеты 19 века

На петербургской помойке нашли уникальные старинные газеты 19 века
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Telegram-канал «Двери с помоек»

На улице Репина в Санкт-Петербурге жители обнаружили необычную находку на мусорных баках – большое количество старинных газет. Среди найденных изданий – российские дореволюционные и советские газеты, а также иностранные публикации, датируемые второй половиной XIX века, сообщает Telegram-канал «Двери с помоек».

Происхождение этого уникального архива остается неясным, особенно учитывая его близость к факультету журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Среди найденных газет были такие издания, как «Эхо», «Черноморская газета», украинская «Радянська Волинь», а также печатные материалы на немецком, польском и финском языках. На одном из экземпляров обнаружен штамп Академии наук СССР.

«Вчера на Репина, 25 на помойке была найдена огромная куча старых газет. Финские, немецкие, польские, дореволюционные, советские… Как такой внушительный архив оказался на мусоре?» – говорится в сообщении канала.

До этого на помойке недалеко от греческого города Салоники нашли античную статую.

Ранее трехлетняя девочка нашла древний амулет возрастом 3800 лет.

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