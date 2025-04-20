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В Анапе испытают новый метод сбора мазута со дна моря

В Анапе испытают специальные маты для сбора мазута со дна моря
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

В Анапе скоро начнутся испытания специальных матов для очистки водоемов от мазута. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

На совещании, посвященном обсуждению эффективности различных технологий ликвидации нефтяного загрязнения, были представлены восемь разработок, некоторые из которых находятся на финальной стадии испытаний. Особый интерес вызвала технология использования специальных матов для сбора мазута со дна, экспериментальное применение которой начнется в ближайшее время.

Директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов выразил надежду на положительные результаты испытаний, отметив отсутствие на сегодняшний день универсально эффективной технологии уборки мазута со дна.

Отмечается, что параллельно специалисты МГУ разрабатывают методику сбора мазутных линз, дрейфующих в толще воды.

До этого в Крыму начали утилизацию загрязненного мазутом грунта после ЧП с танкерами в Черном море.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пляжи Анапы непригодны для летнего сезона.

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