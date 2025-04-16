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В Крыму начали утилизацию загрязненного грунта

В Крыму начали утилизацию загрязненного мазутом грунта после ЧП с танкерами
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Оперативный штаб - Краснодарский край

В Крыму начали утилизацию загрязненного мазутом грунта после ЧП с танкерами в Черном море. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

«Совместно с [министром чрезвычайных ситуаций Крыма] Алексеем Еременко посетили лицензионную площадку, на которой складируются отходы, собранные с берегов Крыма в рамках ликвидации ЧС, связанной с мазутом», — написала она.

По ее словам, на полуострове проведут утилизацию порядка 16 тонн отходов.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Глава Минтранса России Роман Старовойт рассказывал, что основными причинами аварии стали невыполнение капитанами судов ограничений по сезону плавания в Азовском море и Керченском проливе.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.

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