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Украину призвали запасаться газом на зиму уже с мая

Экс-глава «Оператора ГТС Украины» Макогон: Киеву нужно начать импорт газа с мая
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Максим Богодвид/РИА Новости

Для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего сезона Украине потребуется импортировать свыше 6 млрд кубометров газа, начиная с мая. Об этом заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Сергей Макогон, ранее возглавлявший компанию «Оператор ГТС Украины».

По его оценкам, для закупки необходимого количества топлива потребуются инвестиции в размере $2,5-3 млрд. Макогон назвал недостаточным заявленный «Нафтогазом» объем импорта в 4,6 млрд кубометров. Он подчеркнул, что для достижения минимально необходимого уровня запасов в 8,2 млрд кубометров (или 12,8 млрд с учетом резерва), импорт следует начать уже в мае.

«Время работает против Украины. <...> Чтобы импортировать 4,6 миллиарда кубов газа, нужно 3 месяца, а 5,6 – 6,3 миллиарда — 4 месяца. И это при 100% загруженности, чего коммерчески сложно достичь», — добавил Макогон.

До этого сообщалось, что запасы газа на Украине оказались почти исчерпаны, что вынудило страну обратиться к резервным запасам. Эксперты отмечают, что Украина может решить эту проблему, обратившись к импорту газа у стран Европы.

Ранее уровень запасов газа в подземных хранилищах газа Украины достиг абсолютного минимума.

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