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Экономист заявил об острой нехватке газа на Украине

Экономист Марышев: перед Украиной остро встал вопрос поиска донорского газа
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Sergei Karpukhin/Reuters

Запасы газа на Украине оказались почти исчерпаны, что вынудило страну обратиться к резервным запасам. Об этом говорится в материале РИА Новости.

В статье агентства отмечается, что Украина может решить эту проблему, обратившись к импорту газа у стран Европы. По имеющимся данным, в текущем году Украина столкнется с необходимостью закупки 5 млрд кубометров природного газа, что в пять раз превышает объtмы импорта предыдущих лет (1 млрд кубометров). Стоимость такой закупки оценивается в $2,3 млрд без учета транспортных расходов.

Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев заявил в разговоре с РИА Новости, что украинские резервы упали до 940 миллиона кубов.

«Нафтогаз» декларировал самостоятельность в обеспечении внутреннего спроса, но не справился. Поэтому и взялись за экстренные поиски «донорского топлива», — сказал Марышев.

Согласно материалу агентства, сложность ситуации усугубляется неудовлетворительным состоянием украинских газохранилищ, что ставит под вопрос возможность поставок дополнительных объемов из Европы. Украина рассчитывает на закупки газа у польской Orlen и норвежский сжиженный природный газ (СПГ), однако в Евросоюзе (ЕС) также складывается непростая ситуация — хранилища заполнены лишь на 34%, а зимний спрос продолжает расти.

Положение осложняется февральским сокращением добычи в Норвегии на 4,9%. Основные поставщики газа в Украину — чешские и немецкие компании - уже исчерпали свободные мощности трубопроводов. Как отмечают аналитики, ЕС не планирует конкурировать с Азиатско-Тихоокеанским регионом за СПГ, предпочитая направлять ресурсы на внутренние нужды. В этих условиях Украина может рассчитывать лишь на договорённости между ЕС и США.

Ранее в Раде раскрыли подробности ресурсного соглашения между Украиной и США.

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