В аэропорту Екатеринбурга пассажиры ожидают свои багажи более полутора часов

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово»‎ пассажиры разных рейсов около полутора часов ожидают свои багажи. Им не выдают даже детские коляски, пишет Ura.ru.

«В Кольцово не выдают людям багаж и коляски по полтора-два часа. Так по каждому рейсу. Дети измучены, коляски по просьбе тоже не дают», — рассказали агентству.

По словам пассажиров, в администрации аэропорта не объяснили причины ситуации и не уточнили, когда выдадут багаж. Ura.ru обратилось за комментарием в аэропорт, однако пока ответа от него нет.

Накануне в аэропорту Кемерово самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 7:00 по местному времени (3:00 мск). Лайнер, который выполнял рейс Москва — Кемерово, совершил посадку в воздушной гавани, однако после приземления пилот судна допустил выкатывание за пределы полосы. На борту самолета находилось 177 пассажиров.

До этого летевший по маршруту Зырянка — Якутск самолет Ан-24 благополучно приземлился с одним работающим двигателем. Во время полета в правом двигателе снизился уровень масла. В связи с этим командир воздушного судна принял решение отключить его.

Ранее несколько сотен россиян застряли в Таиланде.