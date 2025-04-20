Прокуратура организовала проверку после навала судна в Ростовской области

Южная транспортная прокуратура инициировала проверку после навала судна на Кочетовском гидроузле в Ростовской области. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — говорится в сообщении.

20 апреля сообщалось, что на Кочетовском гидроузле перекрыт судовой ход из-за навала теплохода. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на МЧС, в 02:50 мск поступило сообщение о том, что теплоход «Альфа», заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна». В МЧС добавили, что экипаж теплохода состоит из 12 человек.

По данным агентства, в текущем году навигация внутренних водных путей в границах Азово-Донского бассейна открыта с 1 апреля танкером «Аура» в Кочетовском гидроузле. Кочетовский гидроузел расположен на реке Дон (3004,8 км Единой глубоководной системы) в Ростовской области.

В декабре прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. Сообщалось, что сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее ОСК предложила запретить эксплуатацию ветхих судов в водах России.