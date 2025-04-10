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ОСК предложила запретить эксплуатацию ветхих судов в водах России

ОСК выступила против использования ветхих судов в российских водах
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выступила против использования ветхих и устаревших судов в российских водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Корпорация совместно с судовладельцами в настоящее время разрабатывает предложения по формированию комплекса экономических и регуляторных механизмов как в части ограничения использования выбывающего флота, так и в части стимулирования строительства современного гражданского флота на отечественных предприятиях», — сообщили в пресс-службе корпорации.

Как уточнили в ОСК, корпорация готова предоставить потребителям унифицированные проектные решения и часть производственных мощностей верфей для обновления используемых судов. В ОСК подчеркнули, что, согласно экспертным оценкам, средний возраст объектов гражданского флота в России составляет около 38 лет, что создает дополнительные риски техногенных или иных катастроф.

9 апреля на трех участках побережья в Анапе были обнаружены новые выбросы мазута.

Утром 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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