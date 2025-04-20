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В Египте за 5-метровой ложной дверью нашли гробницу наследника фараона Усеркафа

Археологи в Египте обнаружили гробницу наследника фараона Усеркафа
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Nariman El-Mofty/AP

Недалеко от Каира археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа — первого правителя V династии Древнего Египта. Об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.

«Археологическая миссия нашла усыпальницу принца Васер-иф-ре, сына фараона Усеркафа», — рассказали в министерстве.

Во время раскопок археологи наткнулись на огромную ложную дверь из розового гранита высотой почти пять метров и шириной чуть больше метра. Отмечается, что прежде ложные двери таких размеров при раскопках не встречались исследователям.

Внутри гробницы принца исследователи нашли также статуи фараона Джосера (основателя III династии), его супруги и десяти дочерей.

До этого французские археологи в Египте раскопали руины древнего города, который может быть связан с отцом Тутанхамона и Рамсесом II. Поселение возрастом 3400 лет обнаружили в районе Ком-эль-Нугус.

Особый интерес ученых вызвала уникальная дренажная система, которая защищала глиняные стены зданий в городе от эрозии. Одной из ключевых находок стало клеймо на винной амфоре с именем Меритатон, которая была дочерью царицы Нефертити. Теперь археологам предстоит определить точные размеры поселения, его название и роль в Древнем Египте.

Ранее археологи нашли возможное место рождения бабушки Александра Македонского.

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