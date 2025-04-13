Археологи нашли возможное место рождения бабушки Александра Македонского

CPH: в Македонии раскопали город, который мог быть столицей царства Линкестида

Международная команда археологов нашла в Северной Македонии руины древнего города, который может быть Линком — столицей царства Линкестида. Если гипотеза подтвердится, это место станет ключом к пониманию ранней истории семьи Александра Македонского и всей Македонской империи. Информация об открытии опубликована на сайте Калифорнийского технологического университета в Гумбольте (CPH).

Участок близ деревни Црнобуки изучали с 1960-х годов, считая его военным укреплением. Однако лидарное сканирование с дронов в 2023 году изменило представления ученых. Под густой растительностью скрывался крупный акрополь площадью 2,8 гектара с остатками театра, мастерских и сотнями артефактов: от монет эпохи Александра Македонского до глиняного театрального билета.

Линкестида вошла в состав Македонии при Филиппе II, отце Александра. Историки полагают, что именно здесь родилась Эвридика I — мать Филиппа и бабушка Александра. На это указывает находка монеты 325–323 гг. до н.э., доказывающая, что город существовал при жизни великого полководца.

Раскопки выявили и более древние слои: топоры бронзового века (3300–1200 гг. до н.э.) подтверждают многовековую историю поселения.

«Это место — недостающий пазл в мозаике античной Македонии, цивилизации, объединившей культурные традиции Средиземноморья», — отметил археолог Энгин Насух из музея Битолы в Македонии.

Дальнейшие исследования могут переписать ранние страницы истории Балкан и пролить свет на истоки империи, изменившей древний мир. Раскопки продолжаются.

Ранее в Египте нашли артефакт с именем дочери царицы Нефертити в заброшенном древнем городе.