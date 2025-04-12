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В Египте нашли артефакт с именем дочери Нефертити в заброшенном древнем городе

Antiquity: обнаружено неизвестное египетское поселение эпохи Нового Царства
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The Author(s), 2025. Published by Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd

Французские археологи из Национального центра научных исследований (CNRS) раскопали руины древнего города, который может быть связан с отцом Тутанхамона и Рамсесом II. Поселение возрастом 3400 лет, обнаруженное в районе Ком-эль-Нугус, переписывает историю этого региона. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Изначально ученые изучали греческий некрополь (IV век до н.э.), когда наткнулись на следы гораздо более древнего египетского поселения. Среди находок — глиняные кирпичи эпохи Нового Царства (1550-1070 гг. до н.э.), храм Рамсеса II и частные погребальные часовни с упоминаниями военных.

«Качество построек и продуманная система улиц указывают на значительный городской центр», — отметил руководитель раскопок Сильвен Деннин из CNRS.

Особый интерес вызвала уникальная дренажная система, защищавшая глиняные стены от эрозии.

Одной из ключевых находок стало клеймо на винной амфоре с именем Меритатон — дочери фараона-реформатора Эхнатона и царицы Нефертити. Это свидетельствует о возможном наличии в городе королевских виноградников, охраняемых военными.

Теперь ученым предстоит определить точные размеры поселения, его древнее название и роль в административной системе Нового Царства.

Ранее в гробнице Тутанхамона нашли следы обряда воскрешения бога Осириса.

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