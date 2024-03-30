На Алтае затопило более 250 участков и десять домов

В Алтайском крае талые воды подтопили 254 приусадебных участка и десять домов. Кроме этого, перекрыты два участка автодорог в двух районах. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«На данный момент в Алтайском крае талыми водами подтоплено 254 приусадебных участка, десять домов», — говорится в сообщении.

В частности, в селе Михайловское подтопило десять жилых домов и 150 приусадебных участков. Там были развернуты водоналивные дамбы, а также подготовлено два пункта временного размещения, где уже размещены 18 человек. Также подтопление зафиксировано в городах Камень-на-Оби, Славгороде и в Благовещенском районе.

Кроме этого, из-за переливов талых вод были перекрыты два участка автодорог – в Родинском и Михайловском районах. Также был подтоплен низководный мост через реку Алей в Алейском районе.

До этого сообщалось, что подтопления произошли в 18 российских регионах.

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