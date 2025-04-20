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Несколько городов России обновили погодный рекорд

Синоптик Леус: воскресенье 20 апреля стало самым теплым в истории Москвы
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Воскресенье, 20 апреля 2025 года, стало самым теплым в истории Москвы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В Москве установлен третий подряд и четвертый в апреле суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до +24,4°, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса (0,4°)», — рассказал синоптик.

Также рекордно теплой стала погода в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидаются четыре температурных рекорда подряд.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в этом году жителей столицы ожидает еще одна волна серьезного похолодания — она прогнозируется на май. По словам синоптика, серьезное похолодание точно будет, но определить его параметры пока сложно, в том числе и длительность – оно может как быть мимолетным, так и продлиться неделю. Он напомнил, что в прошлом году, к примеру, в столице 8 мая выпал снег.

Ранее россиянам рассказали, что будет с длинными выходными в мае.

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