Раненный на СВО житель Орска оказался в розыске, пока лечился дома

Мобилизованного из Орска объявили в розыск, пока он лечился дома после ранения

28-летнего жителя Орска объявили в розыск, пока он лечился дома после ранения, полученного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом родственники военного рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Вадима Ц. мобилизовали в октябре 2022 года, он служил в воинской части в Донецке. Мужчина получил ранение в феврале 2023 года, когда отбивал гранату, сброшенную с украинского дрона. Вадим поступил в госпиталь при Минобороны с минно-взрывной травмой, переломом левой руки и временной дисфункцией конечности. Военного признали временно не годным и отстранили от службы по состоянию здоровья.

В октябре 2023 года Вадим должен был вновь отправиться на фронт, но не смог приехать из-за здоровья, о чем написал рапорт. Однако в январе 2024 года против военного завели уголовное дело о самовольном оставлении части и объявили в розыск. Когда он узнал об этом, сам явился в полицию. Его отправили домой ждать решения военно-следственного отдела, вскоре ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

2 апреля Вадима вызвали в полицию, откуда без объяснения причин отправили в воинскую часть в село Тоцкое, а позже — в Самарскую область. Жена военного заявила, что его держат против воли.

«Никто не говорит причину задержания. Выплат за ранение нет уже как два года, теперь еще и забрали обратно», — рассказала супруга.

Вскоре Вадим сам вышел на связь с родственниками, сообщив, что находится в зоне СВО в Луганске.

До этого в Томске осудили мужчину, который решил уклониться от службы и не явился в воинскую часть летом 2024 года. Он скрывался от прохождения службы четыре месяца. Россиянина приговорили к 6,5 года лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее российский военный из-за долгов не получал выплаты за участие в СВО.