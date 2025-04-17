Россиянин получил срок за уклонение от военной службы

В Томске мужчину приговорили к 6,5 года колонии за уклонение от службы

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Сергея Габдрахимова, который решил уклониться от службы и не явился в воинскую часть летом 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Как установил суд, 1 июля прошлого года Габдрахимов уехал в Томскую область, где скрывался от прохождения службы. Сотрудникам полиции удалось найти его только спустя четыре месяца.

Мужчину приговорили к наказанию в виде лишения свободы в колонии особого режима на срок 6,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

В некоторых случаях уклонение от прохождения военной службы наказывается

До этого Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае к 5,5 года колонии приговорил военного за уклонение от службы. По данным следствия, мужчина без уважительной причины не вернулся в часть после выписки из госпиталя. Как позже выяснилось, он хотел отдохнуть. Сотрудникам военной комендатуры удалось найти и задержать его только спустя полгода.

Ранее российский военный получил срок за то, что дважды уклонился от службы.