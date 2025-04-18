Участник парада Победы принесет с собой фотографию прадеда-фронтовика

Участник парада Победы Власов: испытываю гордость за страну и за семью

Казак Донского войска Даниил Власов 9 мая будет впервые принимать участие в параде Победы на Красной площади. С собой он пронесет фотографию прадеда, прошедшего торжественным маршем по главной площади страны в мае 1945 года. Об этом Даниил Власов рассказал в первом выпуске проекта «Казаки на Параде Победы» Всероссийского казачьего общества, опубликованном в Тelegram-канале организации.

Даниил Власов примет участие в Параде Победы в Москве в составе парадного расчета Всевеликого войска Донского.

«Гордость, радость за нашу страну, за себя лично, что мне удалось попасть в состав парадного расчета. Ну и, конечно же, то самое чувство гордости за семью», — признался казак.

Во Всероссийском казачьем обществе считают, история Даниила Власова — пример неразрывной связи поколений казачества, где память о героях живет и передается сквозь года, а подвиг одного поколения вдохновляет другое на служение Родине.