У отеля в Берлине раздались выстрелы, один человек ранен

Неизвестные открыли огонь у отеля Hilton в центре Берлина. Ранения получил как минимум один человек, сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, инцидент произошел 20 апреля около 04:45 (05:45 мск). Разыскиваются два подозреваемых. Район у места ЧП оцепила полиция.

В конце февраля этого года стрельба произошла в немецком городе Билефельде, рядом со зданием суда. Выстрелы прозвучали перед началом заседания по делу боксера Бесара Нимани.

По данным СМИ, в результате случившегося пострадали три человека. Предположительно, стреляли в родственников спортсмена. На него самого было совершено покушение в марте 2024 года, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

До этого в Германии произошло еще одно вооруженное нападение. 19-летний беженец из Сирии ударил ножом 30-летнего туриста из Испании возле мемориала Холокоста. Подозреваемого задержали спустя три часа после совершения преступления. Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением в шею, ему потребовалась операция.

Ранее в Германии на заводе по переработке вторсырья произошла перестрелка.