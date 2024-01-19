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В Германии на заводе по переработке вторсырья произошла перестрелка

В результате стрельбы в Германии один человек погиб, еще двое ранены

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Shutterstock

В результате стрельбы в городе Хаген на западе Германии один человек погиб, еще двое тяжело пострадали. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Согласно информации издания, перестрелка случилась на территории предприятия по переработке вторичного сырья Dörnen Wertstoffe GbmH.

«Был убит человек», — говорится в материале.

По данным правоохранителей, сейчас на месте инцидента работает полиция и скорая помощь. Зафиксировано двое тяжелораненых, их госпитализировали.

«Подозреваемый преступник задержан сотрудниками полиции», — заключается в статье.

В ноябре стало известно, что в школе в Оффенбурге на западе Германии произошла стрельба. По уточненным данным, как минимум одна школьница получила ранения. Подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями.

Ранее аэропорт Гамбурга прекратил работу из-за вооруженного мужчины.

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