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Борис Джонсон рассказал об угрозе трезвости и WhatsApp для западной цивилизации

Борис Джонсон: WhatsApp разрушает западную цивилизацию и подрывает демографию

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что мессенджер WhatsApp разрушает западную цивилизацию и подрывает демографию. С таким мнением он выступил в колонке для Daily Mail.

«Они не пьют так много, как мое поколение раньше. И, может быть, это объясняет поразительное падение рождаемости. WhatsApp губит западную цивилизацию», — заявил он.

По словам Джонсона, молодые люди на Западе перестали посещать вечеринки и пить, поскольку они проводят слишком много времени в чатах в WhatsApp и социальных сетях. Политик посетовал на то, что общение между людьми без встреч лицом к лицу является менее непредсказуемым и комфортным, чем живое общение, однако последнее все еще необходимо для продолжения человеческого рода.

До этого Борис Джонсон призвал Россию отказаться от имперских амбиций. Джонсон напомнил, что Британская империя была «в семь раз больше Римской», однако сегодня от нее практически ничего не осталось, а Соединенное Королевство довольно нынешней ролью.

Ранее Бориса Джонсона укусил страус.

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