Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона укусил страус в ходе поездки в сафари-парк. Соответствующей видеозаписью поделилась супруга политика Кэрри Джонсон на странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На обнародованных кадрах можно заметить сына британского политика Уилфреда, который сидит рядом с отцом возле открытого окна. С заднего пассажирского места произошедшее снимает супруга Джонсона Кэрри.

По неподтвержденной информации, экс-премьер Британии открыл окно, чтобы покормить страуса. Неожиданно птица наклонилась к окну машины и укусила политика. В этот момент он откинулся, громко выругался и нажал на газ.

Другая история произошла с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером во время предвыборного мероприятия. Молодая женщина бросила политику муляж торта в лицо.

По данным журналистов, Линднер продолжил свою речь после инцидента. Очевидцы событий сообщили, что торт был сделан из пены для бритья, поскольку министр попробовал десерт и заявил, что это не крем.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.