Следствие начало искать виновных в гибели детей в Челябинской области

В Челябинской области СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме населенного пункта Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ, передает РИА Новости.

По информации пресс-центра ГУМЧС России по региону, ночью пожарные работали в Василовке, где произошел пожар в частном доме. Огонь также перекинулся на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате возгорания погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: пятилетние близнецы и 7-летний мальчик. Дети находились дома без родителей.

По информации губернатора, Алексея Текслера, мать детей «уехала к раненому в ходе СВО супругу в госпиталь в Москву, оставив детей на родных».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отмечается в публикации.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты СК РФ, в данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

В ходе следствия будет дана правовая оценка условиям проживания, воспитания детей и деятельности органов системы профилактики.

Также 20 апреля в Астрахани при пожаре в частном доме погибли пятеро детей.

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