При пожаре в дачном доме в Астрахани погибли пятеро детей

СК РФ: тело пятого ребенка обнаружили на месте пожара в дачном доме в Астрахани

Пятый ребенок найден мертвым на месте пожара в дачном доме в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«Обнаружено тело пятого ребенка. Возраст детей от 4 до 11 лет», — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, мать погибших детей отсутствовала дома, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства произошедшего находятся на уточнении.

До этого в пресс-службе регионального МЧС сообщали, что специалисты ликвидируют возгорание дачного дома и хозяйственной постройки в Кировском районе Астрахани. Пожар произошел по адресу: Кировский район, улица Ольховская, 29.

Как сообщили специалисты МЧС, возгорание фиксировалось на площади 65 квадратных метров. В 01:57 по мск была объявлена ликвидация открытого горения. Сообщалось о найденых телах четверых детей.

На месте от МЧС России вели работу пять единиц техники и 11 человек личного состава.

Ранее трое тюменских подростков спасли семью из горящего дома.