Священник рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья

Разговляться после длительного поста нужно умеренно, не есть много пищи сразу, а начинать с творожной пасхи, кулича и яиц, а также не стоит объедаться мясом. Об этом в интервью РИА Новости заявил врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По его словам, в первую неделю после Пасхи по церковным обычаям ограничений на определенные продукты нет, отменяются обычные посты в среду и в пятницу. Он добавил, что также разрешен алкоголь, однако важно помнить, что «пьянство — грех».

«Мы можем выпивать, но не напиваться, есть все, но не объедаться, не переедать. Общий принцип тут – умеренность, это важно и для духа, и для тела», — заявил Сеньчуков.

Он добавил, что при выходе из поста важно соблюдать стол, которому обычно придерживается человек, и следовать рекомендациям специалистов. Кроме того, врач призвал обратить внимание на состояние тела после поста и обратить внимание на лишний вес.

До этого священник Максим Портнов напомнил, что скорлупу от освященных пасхальных яиц нельзя выбрасывать вместе с другим мусором, поскольку утилизировать отходы нужно особым способом. По его словам, остатки продуктов можно сжечь там, где не ходят животные и люди.

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