Стало известно, какие куличи выбирают россияне в 2025 году

Кулич остается неизменным символом Пасхи и занимает центральное место на праздничном столе. По данным аналитиков сети гипермаркетов «О'КЕЙ», россияне предпочитают классику — 85% всех продаж приходится на кулич с изюмом, сахарной помадкой и мягким сливочным мякишем.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В 2025-м, по оценкам аналитиков компании, спрос на пасхальную выпечку может вырасти на 15%. Одним из ключевых драйверов роста становится стремление покупателей открывать новые вкусы: особенно в крупных городах, где все большую популярность набирают куличи и пасхи с необычными добавками — с фисташками и шоколадом, вяленой клюквой, карамелью. Их доля в продажах составляет около 15%, однако спрос на такие позиции продолжает стабильно расти из года в год. Тем не менее традиционные рецепты остаются основой пасхального стола.

Интересно, что оба эти фактора — любовь к классике и интерес к новым вкусам — влияют и на увеличение количества позиций в чеке. Эксперты утверждают, что все больше россиян приобретают куличи не по одному, а сразу по несколько: в среднем — от 3 до 8 штук на покупателя. Такой выбор объясняется как и разнообразием форматов — от 100 до 350 граммов, так и стремлением собрать полноценную пасхальную корзину: для дома, в подарок или на большое застолье.

Помимо куличей, растет спрос и на другие атрибуты праздника. В пасхальной корзине все чаще оказываются творожные пасхи (особенно с карамельной начинкой, клюквой и шоколадом), крашеные яйца, свечи, верба и кагор. Кроме того, популярностью пользуются готовые тематические наборы.

Как отмечают аналитики, интерес к пасхальной выпечке начинает расти за две недели до Пасхи, а пик продаж традиционно приходится на последние 3–4 дня перед праздником.

Ранее россиян призвали не налегать на куличи после поста.