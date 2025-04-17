Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие куличи выбирают россияне в 2025 году

Россияне остаются верны традиционному куличу с изюмом
close
Alexandra Harashchenko/Shutterstock/FOTODOM

Кулич остается неизменным символом Пасхи и занимает центральное место на праздничном столе. По данным аналитиков сети гипермаркетов «О'КЕЙ», россияне предпочитают классику — 85% всех продаж приходится на кулич с изюмом, сахарной помадкой и мягким сливочным мякишем.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В 2025-м, по оценкам аналитиков компании, спрос на пасхальную выпечку может вырасти на 15%. Одним из ключевых драйверов роста становится стремление покупателей открывать новые вкусы: особенно в крупных городах, где все большую популярность набирают куличи и пасхи с необычными добавками — с фисташками и шоколадом, вяленой клюквой, карамелью. Их доля в продажах составляет около 15%, однако спрос на такие позиции продолжает стабильно расти из года в год. Тем не менее традиционные рецепты остаются основой пасхального стола.

Интересно, что оба эти фактора — любовь к классике и интерес к новым вкусам — влияют и на увеличение количества позиций в чеке. Эксперты утверждают, что все больше россиян приобретают куличи не по одному, а сразу по несколько: в среднем — от 3 до 8 штук на покупателя. Такой выбор объясняется как и разнообразием форматов — от 100 до 350 граммов, так и стремлением собрать полноценную пасхальную корзину: для дома, в подарок или на большое застолье.

Помимо куличей, растет спрос и на другие атрибуты праздника. В пасхальной корзине все чаще оказываются творожные пасхи (особенно с карамельной начинкой, клюквой и шоколадом), крашеные яйца, свечи, верба и кагор. Кроме того, популярностью пользуются готовые тематические наборы.

Как отмечают аналитики, интерес к пасхальной выпечке начинает расти за две недели до Пасхи, а пик продаж традиционно приходится на последние 3–4 дня перед праздником.

Ранее россиян призвали не налегать на куличи после поста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами