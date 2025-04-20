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В Челябинской области четверо детей погибли при пожаре

МЧС: в Челябинской области при пожаре погибли четверо детей
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Dmitriy Yermishin/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли четверо детей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Пожар произошел в поселке Василовка близ города Юрюзань.

«По прибытии подразделений горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы)», — говорится в сообщении.

Дети были дома одни. Огонь в частном доме тушили 23 человека с привлечением шести единиц техники. Площадь пожара составила160 кв. м.

Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки на веранде дома. Пожарный извещатель в здании был, однако, как выяснили спасатели, в нем не сменили батарейку вовремя.

«Позднее обнаружение пожара не оставило детям шанса на спасение», — подчеркнули спасатели.

Также 20 апреля в Астрахани при пожаре в частном доме погибли пятеро детей.

Ранее в Красноярском крае подросток устроил степной пожар.

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